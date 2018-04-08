Ученые из США выяснили неожиданную причину гибели динозавров

В закладки

Вашингтон, 8 апреля. Американские ученые заявили, что причиной гибели динозавров является не упавший на Землю астероид, а ядовитые цветы.

Исследователи Гордон Гэллап и Майкл Фредерик из американского университета Олбани заявили, что динозавры ели все, что увидят, в том числе и ядовитые растения. Так, они не были приспособлены к эволюции окружающей среды, то есть у них отсутствовал механизм эволюционной защиты.

По версии ученых, динозавры питались всем, также ели ядовитые цветы, которые постепенно убивали их. В результате чего умирал целые виды динозавров. Однако ученые не отрицают, что падение астероида сыграло весомую роль в гибели животных.

«Даже если бы космическое тело пролетело мимо, они бы все равно исчезли с лица планеты. «Динозавры начали исчезать задолго до воздействия астероидов и продолжали вымирать постепенно в течение миллионов лет после этого», — резюмировал ученый.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.