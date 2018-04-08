Более 50 тысяч литров опасного эфира вытекло из российской цистерны в Финляндии

В закладки

Хельсинки, 8 апреля. Свыше 50 тысяч литров опасного легковоспламеняющегося вещества попало в окружающую среду в результате схода с рельс российской железнодорожной цистерны в Восточной Финляндии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Финляндии.

По информации газеты Helsingin Sanomat, нанесенный природе ущерб «огромен».

«Вещество ядовито и может оказать отрицательное воздействие на окружающую среду», — цитирует издание сотрудника пожарной службы Ээро Ахо.

Сообщается, что работа по нейтрализации последствий продолжится весь день.

Также отмечается, что в результате чрезвычайного происшествия прекращено движения поездов между станциями Хиллосенсальми (Hillosensalmi) и Мянтюхарью (Mntyharju), всех пассажиров на данном участке перевозят автобусы.

Согласно предварительной версии, причиной аварии стал излом телеги цистерны. В настоящее время не известно, кому принадлежала сошедшая с рельс цистерна.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.