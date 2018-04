Стала известна причина смерти Анжелики Волчковой

Сегодня в 00.05 минут, в светлый праздник Пасхи от нас ушла самая красивая и самая талантливая актриса театра Школа Современной пьесы Анжелика Волчкова.. С Анжелой мы играли несколько спектаклей и за время совместной работы, Она стала для меня родным человеком..Я верил до последнего как и все наши коллеги, болезнь распорядились иначе.. Светлая память! Я Тебя очень сильно люблю!!! СПАСИБО! Соболезнования семье. #АнжеликаВолчкова #neglinka29

