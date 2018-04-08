Стала известна причина смерти Анжелики Волчковой

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Москва, 8 апреля. Появились подробности трагической кончины российской актрисы Анжелики Волчковой. Выяснилось, что на протяжении долгого времени она боролась с тяжелой болезнью.

О смерти Волчковой сообщил ее партнер по сцене Кирилл Емельянов. По его словам, актриса скончалась 8 апреля в 00.05 по московскому времени.

«С Анжелой мы играли несколько спектаклей и за время совместной работы, Она стала для меня родным человеком..Я верил до последнего как и все наши коллеги, болезнь распорядились иначе.. Светлая память!», — добавил Емельянов.

Ранее сообщалось, что актриса Анжелика Волчкова скончалась в ночь на Пасху. На момент смерти ей было всего 47 лет.

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