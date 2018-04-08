Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
«Граница РФ и Польши за Смоленском»: в Варшаве замахнулись на территории Украины и Белоруссии
Новости Сирии
Сирия: «Джейш аль-Ислам» обещает передать правительству Асада всех пленных в Думе
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Граница РФ и Польши за Смоленском»: в Варшаве замахнулись на территории Украины и Белоруссии

    16:01  8 Апреля 2018  /обновлено: 16:01  08 Апреля 2018
    95

    «Граница РФ и Польши за Смоленском»: в Варшаве замахнулись на территории Украины и Белоруссии

    Москва, 8 апреля. Отношения Москвы и Варшавы улучшатся только тогда, когда Украина и Белоруссия перейдут под польский контроль. Об этом заявил экс-глава министерства обороны Польши Ромуальд Шереметьев, объявив, что Варшава замахнулась на территории своих восточных соседей. 

    По его словам, Варшава вовсе не заинтересована в хороших отношениях с Москвой, а вот в расширении до границ РФ  — напротив.

    «России хорошие отношения с Польшей не нужны. Как раз наоборот… должна быть создана Речь Посполитая, которая включит в себя Белоруссию и Украину, а польско-российская граница будет проходить под Смоленском, а еще лучше — за Смоленском. Тогда наши отношения с Россией могли бы быть хорошими…» — заявил Шереметьев в интервью The Polska Times.

    Несбыточной польской мечтой назвал это заявление экс-главы министерства обороны страны старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

    В интервью «Свободной Прессе» он поставил под сомнение тот факт, что многие вменяемые люди в польской элите могут верить в передвижение границы страны на восток. 

    «Польскую политику определяют люди дворянского происхождения (в основном, мелкопоместного дворянства), у многих из которых предки жили на территории Украины, Белоруссии, Литвы. Для них присоединение этих территорий к Польше — своего рода возвращение к корням…» — сказал Трухачев. 

    По его словам, Польша «мнит себя великой державой». В то же время, по мнению эксперта, Варшаве стоит скорее стеречь свои западные границы, нежели смотреть на восток.

    «Польше надо, вообще-то, задуматься о сохранности своих западных границ…» — отметил Трухачев.

    Он подчеркнул, что разговоры Варшавы о новой империи являются не более, чем несбыточными мечтами. 

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #польша #эксперт #политика #отношения
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В МИД РФ назвали цель провокации и скандала вокруг «дела Скрипаля»

      14:32 8 Апреля 2018 2690
      Читать
      10:52
      Сегодня

      Сирия: Минобороны РФ опровергло сообщения о химатаке в Восточной Гуте
      8:46
      Сегодня

      Нурмагомедов победил Яквинту и стал первым российским чемпионом в истории UFC
      7:02
      Сегодня

      Экипаж судна «Норд» заблокирован на украинском пропускном пункте

      2:18
      Сегодня

      ВКС РФ получат три полковых комплекта С-400 в 2018 году
      0:39
      Сегодня

      В храмах Петербурга начались торжественные пасхальные богослужения

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 5225

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      700

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      16349

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      657

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      3599
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Провокация коллективного Запада: эксперт объяснил, кому выгодны обвинения Сирии в применении химоружия

      Провокация коллективного Запада: эксперт объяснил, кому выгодны обвинения Сирии в применении химоружия

      14:23   8 Апреля 2018
      3178
      МИД РФ предупредил о последствиях вмешательства в дела Сирии под надуманными предлогами

      МИД РФ предупредил о последствиях вмешательства в дела Сирии под надуманными предлогами

      14:07   8 Апреля 2018
      2210
      Путин тепло поздравил православных россиян с праздником Пасхи

      Путин тепло поздравил православных россиян с праздником Пасхи

      9:22   8 Апреля 2018
      1011
      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      1:43   8 Апреля 2018
      2836