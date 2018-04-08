«Граница РФ и Польши за Смоленском»: в Варшаве замахнулись на территории Украины и Белоруссии

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Москва, 8 апреля. Отношения Москвы и Варшавы улучшатся только тогда, когда Украина и Белоруссия перейдут под польский контроль. Об этом заявил экс-глава министерства обороны Польши Ромуальд Шереметьев, объявив, что Варшава замахнулась на территории своих восточных соседей.

По его словам, Варшава вовсе не заинтересована в хороших отношениях с Москвой, а вот в расширении до границ РФ — напротив.

«России хорошие отношения с Польшей не нужны. Как раз наоборот… должна быть создана Речь Посполитая, которая включит в себя Белоруссию и Украину, а польско-российская граница будет проходить под Смоленском, а еще лучше — за Смоленском. Тогда наши отношения с Россией могли бы быть хорошими…» — заявил Шереметьев в интервью The Polska Times.

Несбыточной польской мечтой назвал это заявление экс-главы министерства обороны страны старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

В интервью «Свободной Прессе» он поставил под сомнение тот факт, что многие вменяемые люди в польской элите могут верить в передвижение границы страны на восток.

«Польскую политику определяют люди дворянского происхождения (в основном, мелкопоместного дворянства), у многих из которых предки жили на территории Украины, Белоруссии, Литвы. Для них присоединение этих территорий к Польше — своего рода возвращение к корням…» — сказал Трухачев.

По его словам, Польша «мнит себя великой державой». В то же время, по мнению эксперта, Варшаве стоит скорее стеречь свои западные границы, нежели смотреть на восток.

«Польше надо, вообще-то, задуматься о сохранности своих западных границ…» — отметил Трухачев.

Он подчеркнул, что разговоры Варшавы о новой империи являются не более, чем несбыточными мечтами.

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