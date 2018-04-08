Бывший тренер «Ахмата» Рахимов может вновь возглавить клуб

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Грозный, 8 апреля. Тренер Рашид Рахимов, который возглавлял футбольный клуб «Терек»(«Ахмат») с 2013 по 2017 года, может вновь стать главным тренером грозненской команды.

Как стало известно, Рашид Рахимов может вновь стать главным тренером «Ахмата» в текущем году, сообщает «Спорт-Экспресс». Руководству клуба во время переговоров он представил ряд условий, и если они будут выполнены, Рахимов вновь возглавит клуб из Грозного.

Ранее сообщалось, что Михаил Галактионов, который возглавлял «Ахмат» в 2018 году, после матча с казанским «Рубином» подал в отставку. По его словам «решение не эмоциональное, взвешенное», сообщает пресс-служба грозненского клуба.

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