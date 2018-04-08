Поздравил сам себя: в Госдуме отреагировали на слова Порошенко о «тяжелых временах» для Украины

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Москва, 8 апреля. Депутат Государственной думы России Руслан Бальбек отреагировал на заявление украинского президента Петра Порошенко относительно того, что самые тяжелые испытания для Украины закончились.

Цьогорічний Великдень - це особливий день. Бо разом з ним приходить і впевненість, що найважчі випробування вже позаду.



Молімося за наших захисників та мир для нашої України. pic.twitter.com/XHaQTrkLSY — Петро Порошенко (@poroshenko) April 8, 2018

По его мнению, украинский лидер, скорее всего, свои финансовые победы выдает за государственное достижение, передает RT.

«Не исключаю, что в канун Пасхи президент Украины придумал еще один способ для обогащения себя и своих сторонников. Именно поэтому в такой большой праздник поздравил самого себя, ведь он живет по принципу «государство — это я», — заявил депутат.

Напомним, ранее Порошенко опубликовал в своем микроблоге социальной сети Twitter видеообращение и написал, что «самые тяжелые испытания для Украины позади».

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