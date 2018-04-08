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Политика
Поздравил сам себя: в Госдуме отреагировали на слова Порошенко о «тяжелых временах» для Украины
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    Поздравил сам себя: в Госдуме отреагировали на слова Порошенко о «тяжелых временах» для Украины

    15:34  8 Апреля 2018
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    Поздравил сам себя: в Госдуме отреагировали на слова Порошенко о «тяжелых временах» для Украины

    Москва, 8 апреля. Депутат Государственной думы России Руслан Бальбек отреагировал на заявление украинского президента Петра Порошенко относительно того, что самые тяжелые испытания для Украины закончились.

    По его мнению, украинский лидер, скорее всего, свои финансовые победы выдает за государственное достижение, передает RT.

    «Не исключаю, что в канун Пасхи президент Украины придумал еще один способ для обогащения себя и своих сторонников. Именно поэтому в такой большой праздник поздравил самого себя, ведь он живет по принципу «государство — это я», — заявил депутат.

    Напомним, ранее Порошенко опубликовал в своем микроблоге социальной сети Twitter видеообращение и написал, что «самые тяжелые испытания для Украины позади».

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    Автор: Дана Балан
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    #украина #порошенко
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