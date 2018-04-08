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В России можно обменять старый iPhone на новый «по подписке»
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    В России можно обменять старый iPhone на новый «по подписке»

    15:21  8 Апреля 2018  /обновлено: 16:26  08 Апреля 2018
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    Россиянам предлагают купить новый iPhone «по подписке»

    Москва, 8 апреля. Старые модели смартфонов марки Apple можно обменять на новые. Программа «подписка на iPhone» была запущена сетью магазинов iPort.

    Каждый год любители марки Apple смогут получать новые модели смартфона, если оформят подписку. На данный момент можно оформить подписку на модели iPhone 8 или iPhone 8 Plus. Спустя месяц после оформления подписки пользователям необходимо будет начать платить за гаджет по 3385 рублей в месяц.

    iPort сотрудничает с банком «Хоум кредит». Как сообщают сотрудники банка, новая программа представляет собой рассрочку с возможностью ежегодного обмена старого «яблочного» устройства на новое.

    Россиянам предлагают купить новый iPhone «по подписке»

    Срок рассрочки за iPhone 8 или iPhone 8 Plus с постоянными выплатами в размере 3385 рублей составит 18 месяцев. Однако получить новый телефон можно будет за полгода до полного погашения задолженности по старой модели телефона.

    Программа будет действовать до 30 апреля. 

     

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    Автор: Дарья Смолина
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    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #apple #iphone
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