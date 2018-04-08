В России можно обменять старый iPhone на новый «по подписке»

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Москва, 8 апреля. Старые модели смартфонов марки Apple можно обменять на новые. Программа «подписка на iPhone» была запущена сетью магазинов iPort.

Каждый год любители марки Apple смогут получать новые модели смартфона, если оформят подписку. На данный момент можно оформить подписку на модели iPhone 8 или iPhone 8 Plus. Спустя месяц после оформления подписки пользователям необходимо будет начать платить за гаджет по 3385 рублей в месяц.

iPort сотрудничает с банком «Хоум кредит». Как сообщают сотрудники банка, новая программа представляет собой рассрочку с возможностью ежегодного обмена старого «яблочного» устройства на новое.

Срок рассрочки за iPhone 8 или iPhone 8 Plus с постоянными выплатами в размере 3385 рублей составит 18 месяцев. Однако получить новый телефон можно будет за полгода до полного погашения задолженности по старой модели телефона.

Программа будет действовать до 30 апреля.

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