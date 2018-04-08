Актриса Анжелика Волчкова скончалась в ночь на Пасху

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Москва, 8 апреля. Заслуженная артистка РФ Анжелика Волчкова скончалась в Москве в ночь на Пасху. Актрисе театра «Школа современной пьесы» было 47 лет.

Новость о смерти актрисы в воскресенье появилась на сайте театра. Отмечается, что прощание с Волчковой состоится во вторник в «Школе современной пьесе», а похоронят ее в Пензе, на родине актрисы.

«В Пасхальную ночь ушла из жизни Анжелика Волчкова – ведущая актриса театра «Школа современной пьесы», заслуженная артистка России. Она была очень молода и очень талантлива. Необыкновенно красива и столь же умна...» — говорится в сообщении театра.

Отмечается также, что 11 апреля спектакль «Шинель/Пальто», который покажет «Школа», будет посвящен памяти Волчковой. В нем она сыграла свою последнюю роль.

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