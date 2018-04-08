Рассел Кроу заработал почти $3 млн на распродаже своих вещей

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Сидней, 8 апреля. Голливудский актер Рассел Кроу заработал почти три миллиона долларов на продаже своих личных вещей и реквизитов картин, в которых он снимался, сообщил официальный представитель австралийского филиала дома Sotheby’s.

«Было продано свыше 85% 226 лотов на общую сумму 3 млн 719 тыс. 963 (австралийских — прим. ред. ФАН) доллара (около $2,9 млн)», — пояснил представитель организации.

В ходе аукциона в зал вошел сам актер и выступил с кратким приветствием. По идее Кроу, аукцион был назван «Искусство развода» — в конце прошлого года Рассел наконец-то развелся со своей супругой Даниэль Спенсер, с которой расстался еще шесть лет назад. Актер оставил ей большую сумму алиментов.

Отмечается, что среди предметов, вызвавших большой интерес у потенциальных покупателей, оказались скрипка капитана Джека Обри из фильма «Хозяин морей. На краю Земли», бутафорская колесница из «Гладиатора», алюминиевый меч Максимуса, а также деревянный меч, который пользовался Кроу, когда учился фехтовать.

The Art of Divorce



In case anyone is interested ... $3.7m at the coal face and around $350k of conversations ongoing ... and a bunch of stuff I didn’t really want to sell coming home ... not a bad hourly rate for a 5 hour shift . Hope you are happy and busy — Russell Crowe (@russellcrowe) April 7, 2018

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