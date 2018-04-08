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Украина
Веганы поневоле: как успешные реформы Киева оставят Украину без сала
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    Веганы поневоле: как успешные реформы Киева оставят Украину без сала

    16:00  8 Апреля 2018
    78

    Веганы поневоле: как успешные реформы Киева оставят Украину без сала

    Киев, 8 апреля. Агрореформы киевских властей, думающих только о том, как бы получить новый транш от МВФ, грозят украинцам вынужденным вегетарианством. Так, вместо поддержки фермеров правительство решает свернуть все субсидии мясной отрасли, отменить налоговые льготы, а в перспективе и вовсе запретить продажу домашнего сала и мяса с 2020 года.

    Действует правительство в угоду западным покровителям, одним из требований которых было урезание статьей госбюджета, которые, по мнению МВФ, считаются лишними. В итоге удар нанесли и по животноводчеству.

    А ведь уже сейчас эксперты бьют тревогу, заявляя, что сало на Украине стало самым дорогим в Европе и постепенно исчезает из рациона населения. Но качество питания украинцев заботит Киев в последнюю очередь, а во главе угла — рекомендации МВФ, считает украинская журналистка Елена Глищинская.

    Такими темпами, по ее словам, уже через пару лет Украине будет не хватать сала не то, что для экспорта, но и для внутреннего потребления. Но Раду это, видимо, не чуть не смущает, иначе как объяснить продвижение парламентом проекта о запрете на продажу домашнего сала и мяса с 2020 года.

    Согласно тексту документа, зарегистрированного под номером 7489, забивать животных можно будет только на бойнях, у которых есть спецразрешения. Нарушителям грозит штраф и уничтожение продукции.

    Тут же подоспело и министерство здравоохранения страны, дав украинцам политически правильный совет отказаться от сала вовсе. В ведомстве, очевидно, не подумали о том, что для многих жителей «аграрной сверхдержавы» продажа излишков сала и мяса является единственным способом заработать и выжить. Горожанам же на фоне таких инициатив стоит готовиться стать вынужденными вегетарианцами, заключила она в своей колонке для РИА Новости.

    Стоит отметить, что бьет по интересам Украины не только погоня Киева за деньгами МВФ, но и стремление разорвать политические и экономические связи с Москвой. Печальным итогом этих усилий, в частности, стало катастрофическое падение показателей экспорта украинского сала.

    Так, по данным Государственной фискальной службы, в 2016 году он упал на 98% по сравнению с показателями 2015 года. Главной причиной обвала украинские экономисты назвали отказ России закупать украинское сало.

     

     

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #украина #мвф #сало #реформы #вегетарианство
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