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Киев, 8 апреля. Агрореформы киевских властей, думающих только о том, как бы получить новый транш от МВФ, грозят украинцам вынужденным вегетарианством. Так, вместо поддержки фермеров правительство решает свернуть все субсидии мясной отрасли, отменить налоговые льготы, а в перспективе и вовсе запретить продажу домашнего сала и мяса с 2020 года.

Действует правительство в угоду западным покровителям, одним из требований которых было урезание статьей госбюджета, которые, по мнению МВФ, считаются лишними. В итоге удар нанесли и по животноводчеству.

А ведь уже сейчас эксперты бьют тревогу, заявляя, что сало на Украине стало самым дорогим в Европе и постепенно исчезает из рациона населения. Но качество питания украинцев заботит Киев в последнюю очередь, а во главе угла — рекомендации МВФ, считает украинская журналистка Елена Глищинская.

Такими темпами, по ее словам, уже через пару лет Украине будет не хватать сала не то, что для экспорта, но и для внутреннего потребления. Но Раду это, видимо, не чуть не смущает, иначе как объяснить продвижение парламентом проекта о запрете на продажу домашнего сала и мяса с 2020 года.

Согласно тексту документа, зарегистрированного под номером 7489, забивать животных можно будет только на бойнях, у которых есть спецразрешения. Нарушителям грозит штраф и уничтожение продукции.

Тут же подоспело и министерство здравоохранения страны, дав украинцам политически правильный совет отказаться от сала вовсе. В ведомстве, очевидно, не подумали о том, что для многих жителей «аграрной сверхдержавы» продажа излишков сала и мяса является единственным способом заработать и выжить. Горожанам же на фоне таких инициатив стоит готовиться стать вынужденными вегетарианцами, заключила она в своей колонке для РИА Новости.

Стоит отметить, что бьет по интересам Украины не только погоня Киева за деньгами МВФ, но и стремление разорвать политические и экономические связи с Москвой. Печальным итогом этих усилий, в частности, стало катастрофическое падение показателей экспорта украинского сала.

Так, по данным Государственной фискальной службы, в 2016 году он упал на 98% по сравнению с показателями 2015 года. Главной причиной обвала украинские экономисты назвали отказ России закупать украинское сало.

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