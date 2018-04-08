Памятник Хворостовскому может появиться в Москве

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Москва, 8 апреля. Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому может появиться в Москве. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме планирует обсудить этот вопрос 12 апреля.

«На здании, где работала выдающаяся личность, мемориальную доску можно поставить через два года после его смерти. Но в отношении памятников никакие временные ограничения не применяются», — сказал собеседник агентства «Интерфакс».

Если Мосгордума одобрит эту идею, то памятник Хворостовскому может появиться уже в следующем году.

Напомним, что легенда оперной сцены Дмитрий Хворостовский скончался в ноябре 2017 года на 56-м году жизни. В течение долгого времени он боролся с тяжелым заболеванием — злокачественной опухолью головного мозга.

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