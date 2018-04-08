Запал партнеров иссякает: Небензя констатировал снижение давления на РФ в связи с делом «Скрипаля»

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Москва, 8 апреля. Обвинения в адрес Москвы в связи с расследованием предполагаемого отравления на территории Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля ставят под удар роль РФ на международной арене. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Это ставит под вопрос нашу легитимность вообще, я бы так сказал. Это удар не просто по нашей роли в области сирийского урегулирования, а по нашей роли на международной арене в принципе», — отметил Небензя в эфире Первого канала.

Он также констатировал снижение давления на Россию в связи с так называемым делом Скрипаля в последние дни. По его словам, это связано с тем, что «аргументов все меньше», а «запал партнеров иссякает, потому что пока им больше предъявить нечего».

Небензя заявил, что, когда правда о случившемся в Солсбери всплывет наружу, тем, кто говорил о причастности Москвы, придется сильно пожалеть.

О том, как развивается расследование «дела Скрипаля» и какие новые подробности случившегося всплыли в последнее время, читайте в специальном материале Федерального агентства новостей.

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