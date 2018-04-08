Оля, оденься уже: фанаты обрушились с критикой на Бузову из-за откровенных нарядов

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Москва, 8 апреля. Поклонники ведущей скандального телешоу «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой возмущены ее поведением и внешним видом. Фанаты просят звезду не выступать перед публикой в нижнем белье.

Поклонники привыкли к эпатажным выходкам певицы, однако «наряд» Бузовой в светлый день Пасхи их возмутил.

Во время очередного концерта в Благовещение поп-исполнительница танцевала на сцене в одном нижнем белье. Подписчики Бузовой в социальной сети Instagram обрушились на нее с критикой.

«Пасха ведь, Светлый праздник, Ольга, неужели не могли потерпеть и не вываливать такое», — написал один пользователь в комментарии под откровенным видео.

«Оля, оденься уже что ли! На сцене, а не в ванной», — отметил еще один фолловер певицы.

Накануне Бузова объявила о создании собственной криптовалюты.

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