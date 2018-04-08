В Совфеде объяснили, зачем на самом деле Скрипалей хотят перевезти в США под новыми именами

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Москва, 8 апреля. Бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии предложат переехать в США под новыми именами. Такое предложение связано с тем, чтобы защитить их «от новых покушений», сообщает газета Sunday Times.

Российский политик, член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал сообщение о предложении переезда Сергея и Юлии Скрипалей в Штаты.

«Все это очень симптоматично: еще до конца расследования как от центра Европы до Антарктиды, но мы уже имеем вброс. И речь идет, как всем понятно, не о переезде Скрипаля конкретно в США, а о том, чтобы он вместе с дочерью затерялся среди миллиардного населения планеты», — заявил Франц Клинцевич.

По мнению Клинцевич, организаторы так называемого дела Скрипаля решили видоизменить « старую как мир формулу: нет человека — нет проблемы». Так, организаторы смогут «спрятать» Скрипаля и его дочь, чтобы он не смог сказать чего-то лишнего, и при этом одновременно продолжить «максимально долго как это только возможно спекулировать на его деле».

«Я не утверждаю, что информация английской газеты 100-процентно соответствует действительности. Но то, что мы встретимся еще со множеством вывертов, связанных с делом Скрипаля, сомнений не вызывает», — резюмировал Клинцевич.

Напомним, в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания утверждает, что нервно-паралитическим веществом Скрипалей отравила Россия, Москва это категорически отрицает.

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