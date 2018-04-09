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Сенатор Пушков: У Москвы и Пекина имеется реальная возможность ограничить влияние США в мире
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    Сенатор Пушков: У Москвы и Пекина имеется реальная возможность ограничить влияние США в мире

    14:03  9 Апреля 2018
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    Сенатор Пушков: «У Москвы и Пекина имеется реальная возможность ограничить влияние США мире»

    Политический конфликт США с Россией и их торговый конфликт с Китаем объективно придают «естественный импульс сотрудничеству РФ и КНР», заявил Федеральному агентству новостей председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    Он напомнил о недавнем визите в Москву министра обороны Китая Вэй Фэнхэ, в ходе которого тот «прямо заявил, что «мы приехали, чтобы поддержать вас». По мнению сенатора, у Москвы и Пекина имеется вполне реальная возможность «ограничить влияние США в мире».

    Схожую точку зрения высказал ФАН и профессор Российского университета дружбы народов Юрий Тавровский, отметив, что новых условиях две соседние державы уже переходят на стадию «стратегического партнерства с элементами союзнических отношений». Он полагает, что китайцы, которые ранее дистанцировались от политического конфликта РФ с США, теперь могут начать оказывать нашей стране более весомую поддержку по политической линии.

    Юрий Тавровский также не исключает определенных перспектив для российских производителей «закрыть» некоторые товарные ниши, которые раньше обеспечивались поставками из США. В частности, он отметил введение Китаем пошлин на соевые бобы из Америки. Это всего лишь один из примеров того, чем Россия могла бы заместить поставки из Америки, заявил эксперт, подчеркнув, что «для китайцев соя – очень важная культура». И в целом, по его мнению, для российских сельхозпроизводителей сейчас открываются дополнительные возможности.   

    Алексей Пушков, в свою очередь, сдержанно отнесся к перспективам серьезного увеличения российско-китайского торгового товарооборота, благодаря сокращению в КНР американского импорта. Он отметил, что по целому ряду позиций Россия объективно не сможет заменить американцев на китайском рынке. Но главная причина, по его мнению, в том, что торговая война не продлится долго, поскольку «США и КНР рано или поздно договорятся о ее завершении».

    Напомним, 22 марта президент США подписал меморандум, предусматривающий применение комплекса мер против торговой политики Пекина. Дональд Трамп поручил представителю США на торговых переговорах с Китаем Роберту Лайтхайзеру в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из КНР, подготовить перечень этих товаров, а также инициировать разбирательство в рамках ВТО против Китая за предполагаемое нарушение международных правил торговли.

    Пекин отверг предъявляемые обвинения и со 2 апреля ввел пошлины в размере до 25% на 128 наименований, импортируемых из США товаров.

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    Автор: Николай Хренков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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