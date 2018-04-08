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Триллер превратился в комедию: политолог отреагировал на статью Times о переезде Скрипалей в США
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    Триллер превратился в комедию: политолог отреагировал на статью Times о переезде Скрипалей в США

    14:48  8 Апреля 2018
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    Триллер превратился в комедию: политолог отреагировал на статью Times о переезде Скрипалей в США

    Сергею и Юлии Скрипалям, которые, по предварительной версии, были отравлены веществом «Новичок», могут предложить переехать в США, об этом сообщает газета Sunday Times. Как пишет издание, якобы в Соединенных Штатах Скрипалям может быть гарантирована безопасность.

    Публицист и политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что было высказано очень много версий относительно того, кто в действительно стоит за отравлением Скрипалей.

    «Первая версия Лондона — к инциденту причастна Россия. Москва же заявила о том, что если к преступлению причастны спецслужбы, то, вероятно, это британские спецслужбы. А мы знаем, что американские и британские спецслужбы действуют в очень сильной связке. Поэтому обвинения британцев не отвергают возможную причастность США, и наоборот», — подчеркивает собеседник агентства.

    Триллер превратился в комедию: политолог отреагировал на статью Times о переезде Скрипалей в США

    Переедут ли Скрипали в США или нет, прогнозировать сложно, это нужно выяснить у них самих, если они посчитают нужным давать комментарии по этому поводу.

    «На самом деле, история, которая началась как международный политический триллер, постепенно превращается в комедию абсурда. Это и поспешная эвтаназия и кремация домашних животных Скрипалей, это и отказ в выдаче визы родственнице Сергея Скрипаля, это и продолжающие звучать обвинения в адрес России», — отмечает Бышок.

    Он напомнил, что при этом британские химики не смогли дать однозначного ответа, какая страна в действительности является производителем яда.

    «То есть, их возможный переезд в Соединенные Штаты укладывается в логику этого абсурда. Совершенно очевидно, что для начала необходимо выяснить, кто стоит за этим преступлением, и дать слово самим Скрипалям, чтобы они сделали соответствующее заявление относительно того, кто их пытался отравить», — продолжает эксперт.

    Триллер превратился в комедию: политолог отреагировал на статью Times о переезде Скрипалей в США

    Он также добавил, что по первоначальной версии помимо самих Скрипалей от действия отравляющего вещества пострадали около 20 человек.

    «И где эти 20 человек? Где их фотографии? Где их фамилии? Где их данные? То есть, вряд ли эти 20 человек были кремированы, подобно домашним животным. На данный момент все комментаторы, в том числе и я, которые пытаются как-то понять эту ситуацию, рассуждают в условиях дефицита информации. Есть огромное количество версий, но нет понимания ситуации «а был ли мальчик». Причастна ли к отравлению внешняя сторона или это была какая-то бытовая история? Мы не знаем даже этого», — заключил Станислав Бышок.

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    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #великобритания #политика #дело скрипалей #скрипали
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