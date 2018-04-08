Информацию о том, что экипаж «Норда» выпустят в Крым, в Киеве назвали фейком

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Киев, 8 апреля. Киев опроверг информацию о том, что экипаж задержанного судна «Норд» сможет вернуться в Россию через контрольно-пропускной пост в Крыму.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что информация о том, что такая договоренность достигнута, не соответствует действительности. Как Бабин написал в Facebook, эти данные — «фейк».

«Информация, распространенная сегодня в СМИ о якобы имеющейся договоренности РФ с властью Украины… является фейком», — написал Бабин.

Отметим, ранее сообщалось, что украинская сторона якобы гарантировала морякам «Норда» возможность перейти на территорию Крыма через пункт пропуска «Чонгар». До этого девять членов экипажа российского рыболовецкого судна, задержанного в Азовском море, намеревались попасть в Россию через границу в Харьковской области, но были задержаны пограничниками, несмотря на имевшиеся у них необходимые документы.

Напомним, в марте украинская сторона незаконно задержала в Азовском море российское судно «Норд». Официальные лица в РФ назвали инцидент пиратством, а ФСБ Крыма возбудила уголовное дело по факту угона корабля.

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