Голландия ужесточила контроль на границе с Германией после трагедии в Мюнстере

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Амстердам, 8 апреля. Полиция Голландии после трагедии в немецком городе Мюнстер заявило об усилении контроля на границе с ФРГ. Сообщение об этом распространил в Twitter координатор по безопасности и борьбе с терроризмом Нидерландов Дик Схооф.

Он подчеркнул, что Голландия следит за ситуацией и пытается проверить не затронуло ли произошедшее граждан страны. В полиции Нидерландов также не исключили, что другие подозреваемые могли скрыться после наезда грузовика.

«После инцидента в немецком Мюнстере мы получили помощь от наших коллег из PolitieLE для дополнительного пограничного наблюдения», — заявили правоохранители.

Как сообщалось ранее, 7 апреля малолитражный грузовик протаранил толпу в историческом центре немецкого города Мюнстер. По различным данным, пострадали порядка 30 человек, три человека погибли.

МВД Германии заявило, что террористического следа в ЧП нет. «Преступник действовал в одиночку», — уточнили в министерстве, пообещав, что случившееся будет тщательным образом расследовано.

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