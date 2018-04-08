Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Новороссия
ЛНР: украинские силовики обстреляли полевой медпункт в Донбассе
Политика
В Совфеде объяснили, зачем на самом деле Скрипалей хотят перевезти в США под новыми именами
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ЛНР: украинские силовики обстреляли полевой медпункт в Донбассе

    14:49  8 Апреля 2018
    32

    ЛНР: украинские силовики обстреляли полевой медпункт в Донбассе

    Луганск, 8 апреля. Украинские военные обстреляли полевой медицинский пункт в ЛНР, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

    «Несмотря на объявленное 30 марта «пасхальное перемирие», ВСУ продолжают целенаправленно обстреливать позиции подразделений Народной милиции ЛНР, тем самым провоцируя нас на открытие ответного огня», — сказал Марочко, отметив, что в последнее время украинские силовики обстреливают не вооружение, а полевые медицинские пункты и другие объекты жизнеобеспечения.

    По словам Марочко, 7 апреля украинские силовики дважды открывали огонь из минометов по полевому медицинскому пункту Народной милиции ЛНР. В результате погиб один военный ЛНР, один получил серьезные ранения.

    Представитель ЛНР убежден, что украинские силовики прекрасно знали, что стреляли по медицинскому объекту, поскольку он оборудован специальным флаг-штоком с белым флагом и другими опознавательными знаками в виде Красного креста.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #лнр #марочко #луганск #силовики
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В МИД РФ назвали цель провокации и скандала вокруг «дела Скрипаля»

      14:32 8 Апреля 2018 36
      Читать
      10:52
      Сегодня

      Сирия: Минобороны РФ опровергло сообщения о химатаке в Восточной Гуте
      8:46
      Сегодня

      Нурмагомедов победил Яквинту и стал первым российским чемпионом в истории UFC
      7:02
      Сегодня

      Экипаж судна «Норд» заблокирован на украинском пропускном пункте

      2:18
      Сегодня

      ВКС РФ получат три полковых комплекта С-400 в 2018 году
      0:39
      Сегодня

      В храмах Петербурга начались торжественные пасхальные богослужения

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 4983

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      643

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      15755

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      623

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      3575
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Провокация коллективного Запада: эксперт объяснил, кому выгодны обвинения Сирии в применении химоружия

      Провокация коллективного Запада: эксперт объяснил, кому выгодны обвинения Сирии в применении химоружия

      14:23   8 Апреля 2018
      197
      МИД РФ предупредил о последствиях вмешательства в дела Сирии под надуманными предлогами

      МИД РФ предупредил о последствиях вмешательства в дела Сирии под надуманными предлогами

      14:07   8 Апреля 2018
      679
      Путин тепло поздравил православных россиян с праздником Пасхи

      Путин тепло поздравил православных россиян с праздником Пасхи

      9:22   8 Апреля 2018
      804
      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      В Петербург Пасхальной ночью спецрейсом привезли Благодатный огонь 

      1:43   8 Апреля 2018
      2560