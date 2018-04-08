ЛНР: украинские силовики обстреляли полевой медпункт в Донбассе

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Луганск, 8 апреля. Украинские военные обстреляли полевой медицинский пункт в ЛНР, заявил официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

«Несмотря на объявленное 30 марта «пасхальное перемирие», ВСУ продолжают целенаправленно обстреливать позиции подразделений Народной милиции ЛНР, тем самым провоцируя нас на открытие ответного огня», — сказал Марочко, отметив, что в последнее время украинские силовики обстреливают не вооружение, а полевые медицинские пункты и другие объекты жизнеобеспечения.

По словам Марочко, 7 апреля украинские силовики дважды открывали огонь из минометов по полевому медицинскому пункту Народной милиции ЛНР. В результате погиб один военный ЛНР, один получил серьезные ранения.

Представитель ЛНР убежден, что украинские силовики прекрасно знали, что стреляли по медицинскому объекту, поскольку он оборудован специальным флаг-штоком с белым флагом и другими опознавательными знаками в виде Красного креста.

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