Samsung Galaxy S8 подешевел почти в два раза в России из-за выхода Samsung Galaxy S9+

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Москва, 8 апреля. Старт продаж новой модели Samsung — Samsung Galaxy S9 Plus — стал причиной снижения цен на другую модель смартфона Samsung Galaxy S8. Эксперты отметили, что Samsung Galaxy S8 подешевел почти в два раза.

Специалисты издания AKKet.com проанализировали данные о стоимости смартфона Samsung Galaxy S8 и пришли к выводу, что гаджет можно приобрести почти в два раза дешевле, чем на старте его продаж. Стоимость Galaxy S8 составляет всего 33 890 рублей.

Ранее стало известно, что смартфон Samsung Galaxy S8 возглавил рейтинг лучших смартфонов прошлого года по версии портала TechRadar. Отметим, что золото и серебро поделили между собой Samsung Galaxy S8 и S8+, а бронзу взял Google Pixel 2. Iphone X занял лишь четвертое место в данном рейтинге.

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