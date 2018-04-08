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В ДНР назвали пасхальное перемирие «полным провалом»
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    В ДНР назвали пасхальное перемирие «полным провалом»

    14:38  8 Апреля 2018
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    В ДНР назвали пасхальное перемирие «полным провалом»

    Донецк, 8 апреля. Украинские военнослужащие Вооруженных сил Украины с начала пасхального перемирия выпустили по населенным пунктам и районам Донецкой народной республики (ДНР) свыше 1300 боеприпасов. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель оперативного командования республики Эдуард Басурин.

    Он уточнил, что в течение последних дней киевские бойцы более 100 раз обстреливали населенные пункты ДНР из минометов, вооружения боевой машины пехоты, гранатометов и стрелкового оружия.

    «Всего же ВСУ выпустили (по территории ДНР — Прим.ред.) более 1300 боеприпасов», — отметил Басурин.

    Он добавил, что за время перемирия в результате снайперского огня со стороны киевских военных погибли двое бойцов ДНР. Кроме того, в результате обстрела на пропускном пункте «Еленовка» накануне пострадала мирная жительница.

    «Я не ошибусь, если назову эту попытку перемирия в честь светлого праздника Пасхи самой провальной. Главной причиной этому — абсолютное нежелание киевской стороны решить данный конфликт мирным путем», — резюмировал он.

    Напомним, с 30 марта по инициативе лидеров Донецкой и Луганской народных республик в Донбассе действует так называемое «пасхальное перемирие», но, как и во время прошлого режима прекращения боевых действий, обстрелы полностью не прекратились. Киев постоянно нарушает договоренности, обстреливая территории республик Донбасса.

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    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #всу #донбасс #лнр #басурин
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