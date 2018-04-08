В МИД РФ назвали цель провокации и скандала вокруг «дела Скрипаля»

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Москва, 8 апреля. Инцидент с отравлением в Солсбери, который послужил отправной точкой так называемого «дела Скрипаля», был использован для того, чтобы помешать восстановлению отношений между Россией и целым рядом европейских стран. Об этом заявил глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Келин заявил, что по его ощущениям, инцидент в Солсбери является провокацией, нацеленной на подрыв отношений между Россией и Европой.

«У нас с Евросоюзом начали намечаться определённые улучшения по разным направлениям, — заявил Келин в беседе с ТАСС. — Целый ряд стран говорят о том, что надо постепенно заканчивать с санкциями. У меня есть ощущение, что эта провокация, которая была затеяна с делом Скрипаля, была направлена как раз на то, чтобы не допустить дальнейшего улучшения, чтобы оно не набрало динамики».

Келин отметил, что Вашингтон и Лондон внесли очень большой вклад в разрушение дружеских отношений между Россией и Европой, «и все еще продолжают этим заниматься».

Напомним, ранее британские власти сообщили, что Юлия Скрипаль пришла в сознание и провела телефонный разговор со своей двоюродной сестрой Викторией. По словам Виктории, разговор ей показался «срежиссированным», а ей самой не дали визу для посещения Великобритании по формальным причинам.

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