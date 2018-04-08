Посольство РФ в Киеве заявило, что работает над скорейшим возвращением экипажа «Норда» домой

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Киев, 8 апреля. Посольство России в Киеве работает над скорейшим возвращением домой экипажа рыболовецкого судна «Норд». Выезд моряков ранее был заблокирован украинскими пограничниками, заявившими о неких проблемах с документами.

По словам представители дипмиссии, сейчас россияне находятся в Харькове. «Прорабатывается вопрос о том, как быстрее их отправить на родину», — подчеркнул собеседник ТАСС.

Напомним, 25 марта российское судно «Норд» было задержано сотрудниками Погранслужбы Украины в акватории Азовского моря. Позже корабль арестовали, а членов экипажа обвинили в нарушении морских границ.

Борт морякам разрешили покинуть только после десяти дней удержания на судне, однако в Россию они так и не смогли добраться, несмотря на то, что Киев заявлял о своих гарантиях на этот счет.

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