8 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху с Христовым Воскресением. В поздравлении, в частности, говорится, что праздник Пасхи олицетворяет торжество жизни, добра и любви. Он пробуждает веру, надежду и стремление творить благие дела, помогая ближним. Президент России присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По традиции глава государства и Патриарх обменялись пасхальными подарками.

Минобороны РФ опровергло сообщения о химической атаке в Восточной Гуте Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии решительно опровергли сообщения о химической атаке на территории Восточной Гуты, в городе Дума. Ранее прозвучали заявления, что в субботу в Думе сирийскими войсками была сброшена бомба с хлором. Поддержал данную информацию и Госдепартамент США. Представители ведомства предположили, что, по меньшей мере, 40 человек погибли и сотни пострадали. И призвали Россию помочь предотвратить дальнейшие химические атаки в Сирии.

Главы МИД России и Северной Кореи проведут встречу 10 апреля На вторник назначена встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД КНДР Ли Ен Хо. Важное место в повестке отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования. Кроме того, дипломаты обсудят и другие внешнеполитические вопросы. Среди них, в частности, ситуация на Ближнем Востоке и ход реализации плана действий по иранской ядерной программе.