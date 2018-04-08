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8 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи
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    8 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

    Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи. Минобороны РФ опровергло сообщения о химической атаке в Восточной Гуте. Главы МИД России и Северной Кореи проведут встречу 10 апреля. В азиатской части Стамбула сухогруз врезался в особняк XVIII века.
    14:30 8 Апреля 2018
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    8 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

    8 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

    Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху с Христовым Воскресением. В поздравлении, в частности, говорится, что праздник Пасхи олицетворяет торжество жизни, добра и любви. Он пробуждает веру, надежду и стремление творить благие дела, помогая ближним. Президент России присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По традиции глава государства и Патриарх обменялись пасхальными подарками.

    Минобороны РФ опровергло сообщения о химической атаке в Восточной Гуте

    8 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

    Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии решительно опровергли сообщения о химической атаке на территории Восточной Гуты, в городе Дума. Ранее прозвучали заявления, что в субботу в Думе сирийскими войсками была сброшена бомба с хлором. Поддержал данную информацию и Госдепартамент США. Представители ведомства предположили, что, по меньшей мере, 40 человек погибли и сотни пострадали. И призвали Россию помочь предотвратить дальнейшие химические атаки в Сирии.

    Главы МИД России и Северной Кореи проведут встречу 10 апреля

    8 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

    На вторник назначена встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД КНДР Ли Ен Хо. Важное место в повестке отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования. Кроме того, дипломаты обсудят и другие внешнеполитические вопросы. Среди них, в частности, ситуация на Ближнем Востоке и ход реализации плана действий по иранской ядерной программе.

    В азиатской части Стамбула сухогруз врезался в особняк XVIII века

    8 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи

    В азиатской части Стамбула сухогруз Vitaspirit врезался в стоящий на берегу пролива Босфор особняк. Инцидент произошел накануне в районе Анадолухисар. Следовавшее из Египта на Украину судно из-за неполадок врезалось в дом рядом с мостом Султана Мехмеда Фатиха. В результате инцидента никто не пострадал, но здание получило значительные повреждения. Разрушенный особняк построен в XVIII веке и оценивается в 85 миллионов долларов.

     

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