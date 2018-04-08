В МИД РФ назвали цель информационных вбросов о химатаках в Сирии

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Москва, 8 апреля. В министерстве иностранных дел России прокомментировали информационные вбросы, касающиеся применения химического оружия правительственными войсками в Сирии.

Целью дезинформации в дипломатическом ведомстве назвали попытку оправдания ударов по САР извне.

«О подобного рода опасных провокациях мы не раз предупреждали в последнее время. Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», — говорится к комментарии внешнеполитического ведомства РФ.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил о якобы имевшей место химической атаке в сирийской Думе. Приводилась также информация о многочисленных жертвах. Впоследствии стало известно, что информационном вбросом могут стоять боевики из группировки «Джейш аль-Ислам».

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