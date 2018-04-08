Стало известно, когда Эрдоган отправится в Великобританию

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Анкара, 8 апреля. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится с официальным визитом в Британию в мае 2018 года. Точная дата пока не утверждена.

«Наш президент нанесет официальный визит в Великобританию в мае. Мы с нетерпением ждем этой поездки», — цитирует газета Hurryet слова официального представителя президента Ибрагима Калына.

Он также прокомментировал «дело Скрипаля», отметив, что Турция не собирается следовать примеру Лондона и других европейских стран в отношении РФ.

Калын подчеркнул, что у Турции хорошие отношения и с Великобританией, и с Россией.

Напомним, что сам президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не планирует принимать антироссийские меры в связи с отравлением Скрипаля.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери в начале марта. По версии Лондона, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, произведенным в России.

Москва со своей стороны отрицает все обвинения.

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