Стало известно, когда Meizu покажет новые модели смартфонов

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Москва, 8 апреля. Китайская компания Meizu анонсировала, когда покажет свои новые смартфоны — Meizu 15, Meizu 15 Plus и Meizu 15 Lite. Как стало известно, презентация пройдет 22 апреля.

Компания Meizu покажет свои новинки в китайском Международном конференц-центре Wuzhen. Презентация начнется в 14.30. Представитель Meizu расскажет об особенностях моделей и их технических характеристиках.

Как стало известно, все три модели будут работать на базе прошивки основанной на Android 7.1.1 Nougat Flyme OS. Также отмечается, что Meizu 15, Meizu 15 Plus и Meizu 15 Lite будут иметь внешнее сходство, но техническое оснащение у них будет разное.

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