МИД РФ предупредил о последствиях вмешательства в дела Сирии под надуманными предлогами

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Москва, 8 апреля. Военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирию абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирию, где по просьбе законного правительства находятся российские военнослужащие, абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям», — говорится в сообщении, появившемся в воскресенье на официальном сайте российского дипломатического ведомства.

В комментарии МИД указывается на недопустимость дальнейшего распространения дезинформации относительно якобы имеющего места применения правительственными войсками химического оружия.

Напомним, ранее рядом СМИ была распространена информация о том, что армия САР применила химическое оружие в городе Дума. За попыткой вброса, вероятнее всего, стоят боевики «Джейш аль-Ислам».

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