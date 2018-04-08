Украина получит от МВФ меньше денег, чем рассчитывала

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Киев, 8 апреля. Правительство Украины в текущем году получит от Международного валютного фонда (МВФ) меньше денег, чем планировалось. Об этом информирует министерство экономического развития.

Сообщается, что ВМФ переведет Киеву 1,5 миллиарда долларов в то время, как ожидалось, что сумма будет равняться 3,5 миллиарда долларов.

Отметим также, что в следующем году, согласно прогнозам министерства экономического развития, Украина должна получить от МВФ 2 миллиарда долларов, в 2020 году — 1,5 миллиарда, а еще через год только 1 миллиард долларов.

Напомним, в начале апреля стало известно, что МВФ указал Киеву на необходимость пересмотра цен на газ для украинских граждан.

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