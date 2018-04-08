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МВД Германии сделало заявление о трагедии в Мюнстере
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    МВД Германии сделало заявление о трагедии в Мюнстере

    14:18  8 Апреля 2018
    43

    МВД Германии сделало заявление о трагедии в Мюнстере

    Берлин, 8 апреля. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что в Мюнстере действовал преступник-одиночка, террористического следа нет.

    По последним данным, в результате наезда грузовика в толпу в центре города погибли три человека, включая покончившего с собой водителя, данные о пострадавших разнятся. Сообщалось о том, что травмы получили 20 человек, однако по данным газеты Rheinische Post, пострадавших около 30.

    Трагедия произошла в минувшую субботу. Место происшествия оцепили.

    «Даже если на данный момент есть убедительные свидетельства, что речь идет о преступнике-одиночке, который не имел связи с террористическим контекстом,… все это должно быть тщательно расследовано», — сказал Зеехофер.

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    Автор: Алексей Громов
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    #чп #германия #грузовик #наезд #мюнстер
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