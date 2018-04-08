МВД Германии сделало заявление о трагедии в Мюнстере

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Берлин, 8 апреля. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что в Мюнстере действовал преступник-одиночка, террористического следа нет.

По последним данным, в результате наезда грузовика в толпу в центре города погибли три человека, включая покончившего с собой водителя, данные о пострадавших разнятся. Сообщалось о том, что травмы получили 20 человек, однако по данным газеты Rheinische Post, пострадавших около 30.

Трагедия произошла в минувшую субботу. Место происшествия оцепили.

Additional photos emerge from scene where driver rammed vehicle into restaurant Grosser Kiepenkerl, in Munster, Germany - leaving three dead and more than 30 injured. pic.twitter.com/OLUbYhsdNI — Josh Caplan (@joshdcaplan) April 7, 2018

«Даже если на данный момент есть убедительные свидетельства, что речь идет о преступнике-одиночке, который не имел связи с террористическим контекстом,… все это должно быть тщательно расследовано», — сказал Зеехофер.

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