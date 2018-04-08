США препятствуют выходу боевиков «Джейш аль-Ислам» из города Дума — Косачев

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Москва, 8 апреля. США стремятся сорвать выход боевиков «Джейш аль-Ислам» из города Дума и препятствовать наступлению сил Дамаска, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«За очередным вбросом «фейкмейкеров» вполне очевидная до банальности цель: сорвать вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» из города Дума и препятствовать наступлению сирийских правительственных войск», — написал Косачев на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее представитель госдепартамента США сообщил РИА Новости, что США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе. Он отметил, что «прошлое применение химического оружия режимом (властями Сирии — прим. ред. ФАН) не подлежит сомнению» и возложил ответственность на Россию за химатаки в Сирии.

Напомним, что российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии опроверг данные о якобы сброшенной ВС САР бомбе с хлором в Думе.

Косачев считает, что «очередная раскрутка Вашингтона очередной химатаки в Сирии говорит о том, что медийная капитализация дела Скрипаля продолжается».Таким образом, у обывателя даже не возникнет мысли о необходимости расследования, если речь идет о приминении химоружия где-либо на планете.

Косачев подчеркнул, что официальный представитель США не моргнув глазом говорит о недоказанном факте с не менее доказанным участием РФ.

История применения химоружия сирийскими властями против собственного народа даже не подлежит обсуждению, добавил он.

«США спешат использовать вброс в своих целях, учитывая, что инцидент со Скрипалями, вокруг которого британцы с пафосом собирали союзников, все больше «плывет», — уверен сенатор. Именно по этой причине тема очередной «химатаки» и «российского следа» сейчас как нельзя кстати, заключил Косачев.

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