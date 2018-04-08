Более 26 тысяч человек эвакуировали в Германии из-за найденной бомбы

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Падерборн, 8 апреля. Более 26 тысяч человек были эвакуированы в Германии в связи с обнаружением неразорвавшейся авиабомбы времен Второй мировой войны. Эвакуация проходит в городе Падерборн, расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

В саду одного из домов в Падерборне была обнаружена бомба массой в 1,8 тонн. Британская авиабомба находилась на глубине в 80 сантиметров — что совсем немного — поэтому было решено эвакуировать все объекты в радиусе 1,5 километров. В число подлежащих эвакуации учреждений попали две больницы и несколько домов престарелых, а также Падерборнский университет.

Люди полностью освободили опасную зону, за эвакуацией следят полиция, спасатели, а также более тысячи добровольцев.

В 1945 году Падерборн дважды — в январе и марте — подвергался разрушительным налетам британской и американской авиации. 27 марта почти три сотни британских тяжелых бомбардировщиков сбросили на немецких город более 11 тысяч обычных и более 92 тысяч зажигательных бомб, в результате чего город был разрушен на 85%. В числе прочего был разрушен собор XI века постройки и ратуша XVII века. Именно с этих пор в городе и его окрестностях часто находят бомбы тех времен.

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