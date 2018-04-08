Представители «Джейш аль-Ислам» согласились освободить всех военнопленных в сирийской Думе

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Дамаск, 8 апреля. В воскресенье, 8 апреля, экстремистская группировка «Джейш аль-Ислам» и командование ВС Сирии возобновили переговоры после военных действий в городе Дума и его окрестностях в Восточной Гуте, которые шли последние два дня.

Как стало известно, террористы из группировки «Джейш аль-Ислам» и военные Сирии встретились в районе лагеря беженцев Эль- Вафидин. В результете прошедших переговоров полевые командиры «Джейш аль-Ислам» дали согласие на освобождение всех военнопленных и заложников из числа мирных граждан, которые находятся в Думе.

Как сообщает правительственный телеканал «Сурия», будет проведена повторная встреча, на которой представители экстремисткой группировки «Джейш аль-Ислам» передадут списки пленных и заложников.

Ранее сообщалось, сирийские военные пошли на переговоры, чтобы «сохранить жизни мирных жителей и заложников, находящихся в руках бандформирований».

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