«Одного легче вытаскивать»: жена старпома рассказала о суде над капитаном «Норда»

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Керчь, 8 марта. Экипажу крымского рыболовного судна «Норд» не удалось сегодня выехать в Россию из Украины, где их удерживают и обвиняют в «нарушении режима въезда и выезда с временно оккупированной территории Украины» — то есть из Крыма. Как рассказала жена старшего помощника на сейнере Татьяна Савельева, изначально моряки не хотели бросать своего капитана в украинском плену, однако их убедили, что так будет лучше.

Ранее за капитана был внесен залог — однако украинские власти оставили его под стражей. Он в настоящее время находится в следственном изоляторе в Херсоне.

«Они хотели остаться, но им сказали, что легче будет капитана одного вытаскивать, — рассказала жена старпома «Норда». — Дали такие рекомендации».

При попытке выехать в Россию крымским морякам закрыли дорогу пограничники на пропускном пункте «Гоптовка» — после, однако, украинские власти заявили о готовности выпустить девять членов экипажа захваченного траулера «Норд» в Крым.

Ранее в компании-судовладельце заявили, что украинские пограничники создали угрозу для жизней и здоровья российских моряков при захвате траулера «Норд». Российские власти определили захват «Норд» как пиратство, осуществляемое украинскими властями, и заявили о подготовке надлежащего ответа на эти действия.

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