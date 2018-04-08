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Провокация коллективного Запада: эксперт объяснил, кому выгодны обвинения Сирии в применении химоружия
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    Провокация коллективного Запада: эксперт объяснил, кому выгодны обвинения Сирии в применении химоружия

    14:23  8 Апреля 2018
    443

    Провокация коллективного Запада: эксперт объяснил, кому выгодны обвинения Сирии в применении химоружия

    Минобороны РФ категорически отвергло обвинения сирийских войск в применении химического оружия в Думе — последнем населенном пункте Восточной Гуты, который еще не находится под контролем официального Дамаска и до сих пор удерживается боевиками вооруженной группировки «Джейш аль-Ислам».

    Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил о том, что сразу после освобождения населенного пункта туда будут направлены отечественные специалисты, которые подтвердят, что все сообщения о якобы применении силами САР химоружия были сфабрикованы.

    Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей сказал, что коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами Америки и коалиция, которую они возглавляют, стараются найти причины для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Сирии.

    «Цель подобных провокаций — разрушить единство Сирии, создать некие квазигосударства на курдской основе, тем самым образовав силу, которая являлась бы противовесом легитимно избранному главе Сирии Башару Асаду. Конечная их цель — смещение действующего сирийского режима. И естественно, чтобы это сделать, необходимы многоходовые операции. И одна из них — это распространение о якобы применении химического оружия правительственной армией», —  поясняет собеседник агентства.

    Провокация коллективного Запада: эксперт объяснил, кому выгодны обвинения Сирии в применении химоружия

    Это, продолжает он, та самая технология, которой США воспользовались для того, чтобы нанести ракетный удар по авиабазе в Эш-Шайрате.

    «Точно таким же приемом воспользовалась Великобритания для того, чтобы безосновательно обвинить Россию в изготовлении и применении химического оружия, чтобы США могли без всяких причин наносить удары по правительственным войскам, чтобы, в конечном счете, очернить и Россию, и Башара Асада, и все те успехи, которых удалось достичь в Сирии», — подчеркивает он.

    Андрей Кошкин добавил, что у Башара Асада нет никакой необходимости применять химическое оружие, а сообщения об этом — это информационно-политическая технология для того, чтобы обвинить сирийскую власть в нарушениях норм международного права. Причем эти обвинения абсолютно бездоказательны. Их единственная цель — противодействовать России и Сирии на Ближнем Востоке, заключил он. Резюмируя, Кошкин напомнил, что все запасы химического оружия, которые были в Сирии, давно уничтожены.

    Напомним, и официальный Дамаск и российская сторона ранее неоднократно заявляла о готовящихся боевиками в Восточной Гуте провокаций с применением химоружия. Последнее такое заявление было сделано в середине марта начальником ЦПВС Юрием Евтушенко. Кроме этого, на освобожденных территориях Восточной Гуты сирийская правительственная армия неоднократно находила подпольные мастерские боевиков по производству отравляющих веществ.

    Стоит также отметить, что сирийское правительство во главе с Башаром Асадом готово пойти навстречу боевикам и согласно выпустить их из Восточной Гуты на территорию зоны деэскалации «Идлиб» при условии, что они сложат оружие и на новом месте начнут строить мирную жизнь. Так, без единого выстрела были освобождены населенные пункты Хараста, Айн-Терма, Джобар, Арбин и Замалька. Все те же условия были предложены при посредничестве ЦПВС боевикам «Джейш аль-Ислам», удерживающем Думу, однако те из-за внутренних разногласий между своим военным и политическим крылом не смогли уехать в Идлиба 5 апреля. Сегодня полевые командиры группировки снова запросили переговоры с сирийским правительством.

     

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    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #химоружие #восточная гута #дума #политика
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