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Новости Сирии
Сирия новости 8 апреля 16.30: «Джейш Аль-Ислам» готова к диалогу с САА, турки ударят по «Нусре» в Алеппо
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    Сирия новости 8 апреля 16.30: «Джейш Аль-Ислам» готова к диалогу с САА, турки ударят по «Нусре» в Алеппо

    16:30  8 Апреля 2018
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    Армия Турции

    Сирия, 8 апреля. «Джейш Аль-Ислам»***** заключила соглашение с российским координационным центром и теперь готова к диалогу с САА по Восточной Гуте. Армия Турции и ССА** намерены выступить против «Джебхат ан-Нусры»***1 в провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ракетные и артиллерийские удары по объектам «Тахрир аш-Шам» на севере Хамы.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 утверждает, что подбило бульдозер САА на окраине Абу Кемаля в провинции Дейр-эз-Зор; ранило шесть военнослужащих армии Ирака в результате атаки смертника в городе Хит.

    Сирийская свободная армия (ССА): вместе с Турцией готовятся ударить по «Джебхат ан-Нусре» в провинции Алеппо.

    «Джейш Аль-Ислам»: в ближайшие часы начнет переговоры с правительством САР относительно ситуации в Восточной Гуте.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): ведет перестрелки с войсками САР к северо-западу от Алеппо.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Сирийская арабская армия (САА) полностью зачистила местность в районе между больницей Ибн Сина на окраине Дамаска и городом Дума в Восточной Гуте от остатков отрядов «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам», сообщают представители министерства обороны САР. Между тем российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии достиг соглашения с лидерами «Армии ислама», и теперь боевики готовы к диалогу с правительством арабской республики. Согласно сведениям SANA News, переговоры между ними начнутся в течение ближайших двух часов. Ожидается, что радикалам также будет предложена эвакуация из Думы на север провинции Алеппо, где базируются протурецкие вооруженные группировки.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Военный источник в социальной сети Twitter (syriaafreee) сообщает о том, что северо-западнее Алеппо вновь отмечаются взаимные обстрелы между правительственными войсками и радикалами террористических формирований, связанных с группировкой «Джебхат Фатх Аш-Шам». В ответ на провокационные удары со стороны боевиков артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по укреплениям исламистов на окраине района Аль-Захра. Информация о потерях сторон в настоящий момент уточняется.

    Между тем Турция направила новую партию подкреплений в район населенного пункта Дарат Изза к северо-западу от столицы провинции. Как передает информационный портал Al Masdar News, большое количество военнослужащих прибыло для того, чтобы оказать поддержку протурецким силам Сирийской свободной армии (ССА), которые намереваются выступить против антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам». Военные источники AMN передают, что ССА начала укреплять свои позиции после внезапного нападения отрядов «Ан-Нусры».

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Отряды «Исламского государства», дислоцирующиеся на восточном берегу Евфрата в юго-восточной части Дейр-эз-Зора, открыли огонь по расположениям правительственных сил САР в окрестностях города Абу Кемаль. По информации Интернет-портала FURAT, медиа-крыла террористической группировки, террористы подбили бульдозер сирийской армии, однако эти сведения пока не получили официального подтверждения. Разрозненные отряды ИГ1 до сих пор сохраняют высокую активность за Евфратом, несмотря на контртеррористическую операцию США и курдских Демократических сил Сирии (SDF)****. Ряд экспертов, впрочем, уверены, что между ними заключены договоренности, в соответствии с которыми территории и нефтяные поля на восточном берегу равномерно распределяются между сторонами.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Неизвестными боевиками в городе Даиль, находящемся к северу от Даръа, был убит один из членов комитета по примирению. Об этом сообщает местный новостной портал в сети Twitter (@AlQuneitratoday). Данный населенный пункт находится под контролем так называемой вооруженной оппозиции, в нем, в частности, базируются отряды «Джебхат ан-Нусры», в отношении которой режим без огня не действует. Перемирие в Даръа и соседних провинциях Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда было установлено в соответствии с соглашением о формировании зон деэскалации. На юго-западе САР как раз открылась первая из них. Об этом в ходе своей первой встречи договорились президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Оппозиционный новостной портал Masar Press Net заявляет о том, что части Сирийской арабской армии (САА) нанесли ракетные и артиллерийские удары по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир Аш-Шам» в окрестностях города Аль-Латамина, расположенного в северной части региона. Местные активисты утверждают, что этому предшествовали обстрелы со стороны исламистов. Напомним, населенные пункты Аль-Латамина и Кафр-Зета являются крупнейшими бастионами радикалов в провинции Хама. Террористы «Джебхат Ан-Нусры» нередко ведут огонь по территориям, подконтрольным силам САР.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Очередной взрыв прогремел в провинции Аль-Анбар. Агентство новостей Al Sumaria News сообщат о том, что террорист-смертник, действовавший в составе одной из так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства», активировал на себе взрывное устройство в городе Хит в западной части региона. Боевик осуществил самоподрыв у штаб-квартиры иракской армии, в результате чего ранения получили как минимум шесть военнослужащих вооруженных сил Ирака. Напомним, о полном уничтожении ИГИЛ премьер-министр Хайдер Аль-Абади объявил в конце прошлого года, однако некоторое количество бывших радикалов террористической группировки все еще осуществляют подпольную деятельность на территории страны.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #турция #дамаск #хама #игил #курды #ирак #саа #дейр-эз-зор #даръа #джебхат ан-нусра #восточная гута #джейш аль-ислам
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