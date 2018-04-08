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Полиция Германии не нашла террористического следа в нападении c грузовиком в Мюнстере
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    Полиция Германии не нашла террористического следа в нападении c грузовиком в Мюнстере

    14:09  8 Апреля 2018
    52

    Полиция Германии не нашла террористического следа в нападении c грузовиком в Мюнстере

    Берлин, 8 апреля. Есть убедительные свидетельства того, что нападение с использование грузовика в немецком Мюнстере было совершено одиночкой, который никак не был связан с международным терроризмом. Об этом заявил глава немецкого министерства внутренних дел Хорст Зеехофер.

    Глава МВД Германии Хорст Зеехофер подчеркнул, что «все это должно быть тщательно расследовано», однако «на данный момент есть убедительные свидетельства, что речь идет о преступнике-одиночке, который не имел связи с террористическим контекстом».

    Напомним, в субботу немецкая полиция была поднята по тревоге в связи с тем, что легкий грузовик наехал на группу людей в историческом центре Мюнстера. Погибли три человека, водитель, организовавший нападение, покончил с собой. Еще 20 человек пострадали при нападении. 

    По одной из версий, водитель наехавшего на людей грузовика был психически нездоров.

     

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    Автор: Валентин Меликов
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