Полиция Германии не нашла террористического следа в нападении c грузовиком в Мюнстере

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Берлин, 8 апреля. Есть убедительные свидетельства того, что нападение с использование грузовика в немецком Мюнстере было совершено одиночкой, который никак не был связан с международным терроризмом. Об этом заявил глава немецкого министерства внутренних дел Хорст Зеехофер.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер подчеркнул, что «все это должно быть тщательно расследовано», однако «на данный момент есть убедительные свидетельства, что речь идет о преступнике-одиночке, который не имел связи с террористическим контекстом».

Напомним, в субботу немецкая полиция была поднята по тревоге в связи с тем, что легкий грузовик наехал на группу людей в историческом центре Мюнстера. Погибли три человека, водитель, организовавший нападение, покончил с собой. Еще 20 человек пострадали при нападении.

По одной из версий, водитель наехавшего на людей грузовика был психически нездоров.

Additional photos emerge from scene where driver rammed vehicle into restaurant Grosser Kiepenkerl, in Munster, Germany - leaving three dead and more than 30 injured. pic.twitter.com/OLUbYhsdNI — Josh Caplan (@joshdcaplan) April 7, 2018

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