Голый Панин сыграет гея-убийцу в скандальном спектакле

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Москва, 8 апреля. Известный российский актер Алексей Панин сыграет роль гея-убийцы в скандальном спектакле по пьесе французского писателя Жана Жене «Смертник». Накануне актер выложил фото с прошедшей репетиции в свой Instagram.

На сцене Панин появился в обнаженном виде.

«Репетиция спектакля по пьесе Жана Жене «Смертник». Жаль, что половина нашего общества даже не поймет о чем написал гений мировой литературы» , — подписал актер фотографию.

Отметим, что французский писатель Жан Жене получил широкую известность благодаря своему провокационному творчеству и маргинальному образу жизни. Он многократно обвинялся в кражах, однако избежал тюрьмы благодаря своему другу и заступнику Жану-Полю Сартру.

Пьесу «Смертник» Жене посвятил своему любовнику, казненному за убийство в 1939 году.

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