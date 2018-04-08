Мимими, любовь и ласка: в Экспофоруме открылась выставка домашних животных. ФАН-ТВ

В закладки

Более 5 тысяч собак, 500 кошек, 200 грызунов можно увидеть на зоошоу, самой большой выставке животных в России.

Валерия Чиж, со своими питомцами Симбой и Марселем, показывает зрителям фрисби-фристайл — выполнение разных трюков под музыку. Как говорит девушка, чтобы питомцы хорошо танцевали, нужно заниматься с ними с раннего возраста и приучать к тарелке.

«Фрисби для людей и фрисби для собак. Даже человеку, например, научиться достаточно сложно, потому что разные свойства полета и материал совсем другой. Мы изначально учим спортсменов, 80% тренировок это обучение человека, потому что 90% успеха - это работа хозяина. Надо шептать на ушко, что собака чемпион и все сможет, а то как мы выступим, зависит от нас обоих, никогда нельзя угадать хорошо выступим или плохо», — говорит Валерия Чиж.

Собаки породы шелти очень контактные и с удовольствием выполняют разные команды.

В царстве кошачьих все гораздо спокойнее. В отличие от собак трюков они не выполняют. Василий Замковой рассказал, что его подопечные британской короткошерстной породы любят играть и ласку. Мужчина два года назад занялся разведением кошек и теперь они для него, как дети

«Как вот это вот можно не любить, вот оно плюшевое, вот как это можно не любить? По крайней мере меня успокаивает, когда они придут, поурчат, полижут», — умиляется Василий Замковой.

А в крысином уголке развлечение для питомцев и хозяев. Там проходил конкурс «Угадай свою крысу по запаху». Правда, не все смогли узнать по запаху своего питомца.

«Это очень сложный и коварный конкурс. Если ты наносишь какие-то ароматы и крыса у тебя с тобой, она пропитывается твоим запахом. А если крыса не надушена, то самцы и самки одинаково пахнут», — переживает заводчица крыс Александра Шипилова.

Зоошоу – самая крупная выставка в России, в которой участвовали десять тысяч животных. Его основной задачей является популяризация ответственного отношения к выбору, содержанию и воспитанию домашних питомцев. Любители животных смогли увидеть собак и кошки разных пород, рептилий, хорьков и грызунов.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.