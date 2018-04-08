Нам врут: украинский гастарбайтер развенчал мифы о российской «агрессии»

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Москва, 8 апреля. Гражданин Украины, побывавший на заработках в России, развенчал миф о российской «агрессии», а также заявил, что правительство Украины и СМИ предоставляют неверную информацию.

Украинец поехал в Россию на заработки, потому что в течение долгого времени не мог найти достойную работу на Украине. По словам мужчины, его не пугали разные «страшилки» про жизнь в Российской Федерации.

Родственники мужчины сначала негативно восприняли эту новость, так как давно привыкли верить новостям по телевидению.

Украинский мигрант был очень удивлен тому, что в действительности все обстоит по-другому: заработные платы в России намного выше, а найти работу можно очень быстро, пишет издание Shark News.

«Нам врут. В России реально можно жить, а не выживать и даже грузчики на рынке поучают больше, чем учителя на Украине», — рассказал украинец.

Кроме того, он рассказал о доброте и гостеприимстве в России, отметив, что ни разу не сталкивался с агрессией по отношению к себе.

Правда, как рассказал мужчина, поездка в РФ и приятные впечатления от нее, стоили ему испорченных отношений с матерью, которая категорически отказалась верить словам сына.

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