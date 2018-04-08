Россия просит Британию выдать 61 человека по обвинению в экономических преступлениях — Чайка

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Москва, 8 апреля. Россия просит Великобританию выдать 61 человека, которые обвиняются или уже осуждены в РФ за совершение экономических преступлений. Об этом заявил генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка.

В интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ Юрий Чайка заявил, что Россия отправила Великобритании запрос о выдаче 61 человека, которые обвиняются или осуждены в Российской Федерации за совершение экономических преступлений. Запросы отправляются с 2002 года.

«Сумма ущерба составляет более, чем 0,5 триллиона рублей. Это только прямой ущерб, а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше», — цитирует РИА Новости Юрия Чайку.

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