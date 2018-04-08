Видео с места столкновения поезда и маршрутки в Крыму появилось в Сети

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Симферополь, 8 апреля. Видео с места смертельного ДТП в пригороде Армянска на востоке Крыма, где столкнулись электричка и маршрутка, появилось в Сети. По последним данным, жертвами ЧП стали пять человек, еще четверо пострадали.

Известно, что пригородный поезд следовал из Керчи в Армянск. На записи, обнародованной в Instagram «ЧП / Крым , Симферополь», можно видеть, что на месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Уточняется, что по данным МВД и МЧС, поезд с рельсов не сошел.

Начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Ольга Кондрашова позже сообщила, что детей среди погибших и пострадавших в результате столкновения поезда и маршрутки, по предварительным данным, нет.

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