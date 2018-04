Видео с места столкновения поезда и маршрутки в Крыму появилось в Сети

Первые кадры с места трагедии. ????5 человек погибли и ещё 5 пострадали в результате ДТП на железной дороге. Это предварительные данные пресс-службы МВД по Республике Крым. Авария произошла на жд переезде Красноперекопск-Армянск. Там столкнулись электропоезд и микроавтобус. Спасатели, скорая помощь и ГИБДД работают на месте трагедии. Туда уже выехала наш корреспондент Евгения Довжик. #крым #симферополь #ялта #чпКрым #новостиКрыма #севастополь #аксёнов #таврида #евпатория #судак #керчь #джанкой #crimea #бахчисарай #simferopol #айпетри #феодосия #джанкой

A post shared by ЧП / Крым , Симферополь ???? (@chp_simferopol) on Apr 8, 2018 at 3:17am PDT