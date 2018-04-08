Видео с места столкновения поезда и маршрутки в Крыму появилось в Сети
Симферополь, 8 апреля. Видео с места смертельного ДТП в пригороде Армянска на востоке Крыма, где столкнулись электричка и маршрутка, появилось в Сети. По последним данным, жертвами ЧП стали пять человек, еще четверо пострадали.
Известно, что пригородный поезд следовал из Керчи в Армянск. На записи, обнародованной в Instagram «ЧП / Крым , Симферополь», можно видеть, что на месте происшествия работают правоохранители и спасатели. Уточняется, что по данным МВД и МЧС, поезд с рельсов не сошел.
Первые кадры с места трагедии. ????5 человек погибли и ещё 5 пострадали в результате ДТП на железной дороге. Это предварительные данные пресс-службы МВД по Республике Крым. Авария произошла на жд переезде Красноперекопск-Армянск. Там столкнулись электропоезд и микроавтобус. Спасатели, скорая помощь и ГИБДД работают на месте трагедии. Туда уже выехала наш корреспондент Евгения Довжик. #крым #симферополь #ялта #чпКрым #новостиКрыма #севастополь #аксёнов #таврида #евпатория #судак #керчь #джанкой #crimea #бахчисарай #simferopol #айпетри #феодосия #джанкой
Начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Крым Ольга Кондрашова позже сообщила, что детей среди погибших и пострадавших в результате столкновения поезда и маршрутки, по предварительным данным, нет.