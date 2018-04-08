Более 4 миллионов россиян приняли участие в пасхальных мероприятиях

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Москва, 8 апреля. В разного рода религиозных мероприятиях на Пасху приняли участие более 4,3 миллионов россиян. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Вовк, пасхальные мероприятия проходили в более чем 7,4 тысячах населенных пунктов в России. Россияне приняли участие в 11,5 тысячах богослужений, торжественных литургий и крестных ходов.

Во время праздничных мероприятий безопасность обеспечивали около 56 тысяч сотрудников МВД и Росгвардии, а также представители частных охранных организаций, сотрудники народных дружин и казачьих обществ.

Ранее сообщалось, что сегодня в Россию специальным рейсом из Иерусалима был доставлен благодатный огонь — его частицы будут переданы в храмы всех российских городов.

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