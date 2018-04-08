Генпрокурор РФ пообещал раскрыть подробности незаконной эмиграции Березовского в Британию

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Москва, 8 апреля. Информация о незаконном получении российским бизнесменом Борисом Березовским убежища в Великобритании в сентябре 2003 года будет сообщена на брифинге 9 апреля. Об этом заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Юрий Чайка в интервью программе «Итоги недели», которая идет на телеканале НТВ, сообщил, что схема, по которой разворачивается история с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, для России «не новость».

Генпрокурор подчеркнул, что Россия сталкивается с таким уже третий раз. Он напомнил, что провокационные действия Великобритании полностью совпадают с теми, которые были совершены «в связи с мнимым покушением на Бориса Березовского в Лондоне и установлением обстоятельств смерти в той же Англии Александра Литвиненко в ноябре 2006 года».

Чайка подчеркнул, что Россия «молчать не намерена». В понедельник, 9 апреля, будут обнародованы установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Березовским убежища Великобритании «с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 года» фактические обстоятельства. Об этом сообщает РИА Новости.

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