Племянница Скрипаля рассказала о единственном желании дочери экс-офицера ГРУ

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Москва, 8 апреля. Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что ее двоюродная сестра Юлия, которая проходит лечение в британской больнице после отравления, «не хочет ничего другого, кроме как вернуться в Москву». Об этом пишет британская газета The Sunday Telegraph.

Она утверждает, что вернуться в Москву — единственное желание ее сестры Юлии.

«У нее (у Юлии — Прим.ред.) здесь есть собака, у нее здесь есть жизнь, у нее здесь есть работа и любимый человек», — рассказала Виктория в интервью изданию.

Она также сообщила, что отказ британских властей в визе «не соответствовал иммиграционным правилам».

Виктория Скрипаль утверждает, что отказ в предоставлении ей визы был обусловлен отсутствием уверенности в том, что Юлия хочет ее видеть. Впрочем, племянница Скрипаля отвергла такое предположение, заявив, что ее двоюродной сестре не позволяют свободно говорить о своих желаниях и делиться своим мнением.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. Британская сторона обвинила Россию в причастности к инциденту, Москва категорически это отрицает.

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