Газовая неразбериха: в МИД РФ рассказали, как США сбивают Европу с толку заявлениями по «Северному потоку-2»

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Москва, 8 апреля. Политизированные и противоречивые заявления США по «Северному потоку — 2» сбивают Европу с толку, заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Мнение о полной газовой неразберихе он высказал, комментируя возможные санкции Штатов против участвующих в проекте европейских стран.

Дипломат считает, что в общем это «очень запутанная тема». «Насколько я знаю, европейцы пока сами не очень-то понимают, чего хотят и что будут делать в Вашингтоне», — сказал Келин. Именно поэтому, по его словам, власти европейских стран направляют в США делегации, однако никаких «очевидных, конкретных и ясных ответов в Вашингтоне предоставить не могут».

«Там сейчас все очень сильно политизировано, к сожалению», — заметил он.

При этом Келин заметил, что при «проявлении нормальных, рациональных подходов» уже в этом году проект можно будет согласовать с Еврокомиссией в этом году. «Юристы не видят проблем. Но им все время пытаются выдвинуть политические препятствия некоторые страны — наши, к сожалению, недруги», — подчеркнул дипломат в интервью ТАСС.

В заключение Келин поделился предположениями касательно мотивов Белого дома, пытающего остановить «Северный поток-2». Попытки, как считает он, связаны с тем, что при реализации проекта у США будет «меньше шансов продать европейцам дорогой сжиженный газ, полученный в Америке».

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