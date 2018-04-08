Дамаск призвал Эр-Рияд прекратить поддержку террористов в Сирии

В закладки

Дамаск, 8 апреля. Саудовскому королевству «следует прекратить поддержку террористов и связанных с ними вооруженных формирований в Сирии и других регионах мира», заявил представитель сирийского МИД в воскресенье.

Он также отметил, что всему миру «хорошо известна роль Саудовской Аравии в создании и финансировании экстремистских группировок в Афганистане, Ираке и Сирии».

«Эта политика Эр-Рияда принесла много страданий и несчастий, которые постигли народы региона», — приводит ТАСС слова источника.

В заявлении дипломата также отмечается, что саудовские власти пытаются спасти экстремистскую группировку «Джейш аль-Ислам», форпост которой в городе Дума окружен войсками САР. Источник считает, что Эр-Рияд может быть причастен к планированию инсценировки с применением химоружия в Восточной Гуте с целью сфабриковать обвинения в адрес Дамаска.

Ранее сообщалось, что террористы планируют химатаки в ряде населенных пунктов Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.