Дамаск призвал Эр-Рияд прекратить поддержку террористов в Сирии
Дамаск, 8 апреля. Саудовскому королевству «следует прекратить поддержку террористов и связанных с ними вооруженных формирований в Сирии и других регионах мира», заявил представитель сирийского МИД в воскресенье.
Он также отметил, что всему миру «хорошо известна роль Саудовской Аравии в создании и финансировании экстремистских группировок в Афганистане, Ираке и Сирии».
«Эта политика Эр-Рияда принесла много страданий и несчастий, которые постигли народы региона», — приводит ТАСС слова источника.
В заявлении дипломата также отмечается, что саудовские власти пытаются спасти экстремистскую группировку «Джейш аль-Ислам», форпост которой в городе Дума окружен войсками САР. Источник считает, что Эр-Рияд может быть причастен к планированию инсценировки с применением химоружия в Восточной Гуте с целью сфабриковать обвинения в адрес Дамаска.
Ранее сообщалось, что террористы планируют химатаки в ряде населенных пунктов Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России.