В Киеве объяснили, почему Западная Украина встретит российскую армию хлебом-солью

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Киев, 8 апреля. В случае войны Западная Украина встретит российскую армию хлебом-солью, уверен украинский политолог Александр Семченко — точно так же, как встречала немецко-фашистские войска в 1941 году и так же, как Красную Армию в 1944-м.

По мнению политолога, жители Западной Украины понимают «только кнут» и язык силы. Об этом украинский политолог заявил в эфире канала PolitWera, где ему задали соответствующий вопрос.

«Как встретили бы? Как встречали Советскую Армию в сентябре 39-го года на Западной Украине - цветами, хлебом-солью и поцелуями. Потом с такими же цветами, хлебом-солью и поцелуями встречали немцев в 41-м году. И потом, в 44-м, снова Советскую Армию встречали с хлебом-солью и поцелуями», - заявил Семченко.

Политолог с возмущением заявил, что жители Западной Украины признают только язык силы и плохо реагируют на хорошее обращение.

«Они же только кнут и любят. Кто бы к ним с кнутом не зашел, они эту руку с кнутом будут целовать. Руку с хлебом, руку с добром целовать не будут, а вот руку с кнутом будут», — заявил политолог.

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