Погранслужба Украины пожаловалась на мешающих ее работе российских дипломатов

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Херсон, 8 апреля. Государственная пограничная служба Украины обвиняет российских дипломатов в отказе предоставить доступ к своим транспортным средствам, в которых находились члены экипажа рыболовецкого судна «Норд», при попытке в минувшую субботу выехать в РФ через контрольно-пропускной пункт «Гоптовка». Об этом сегодня сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

«Представители дипломатического корпуса РФ пытались препятствовать действиям пограничников. Членов экипажа держали закрытыми в микроавтобусах, не давали пограничникам доступа к ним», — передают слова Слободяна украинские СМИ.

Он заявил, что МИД Украины и полиция уже в курсе ситуации.

«Мы проинформировали МИД и другие правоохранительные органы, что касается реакции в правовом поле», — пожаловался спикер Госпогранслужбы.

Ранее стало известно, что украинские пограничники в минувшую субботу не выпустили из страны членов экипажа рыболовецкого судна «Норд» из-за якобы отсутствия у него нужных документов. В украинском ведомстве заявили, что члены экипажа прибыли на пограничный пункт «Гоптовка», расположенный в Харьковской области, на двух машинах с дипломатическими номерами РФ.

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