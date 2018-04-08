Путин подарил патриарху Кириллу уникальное яйцо

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Москва, 8 апреля. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и патриарх Кирилл обменялись подарками во время традиционной пасхальной службы.

Владимир Путин преподнес Предстоятелю РПЦ уникальное яйцо, сделанное из уральского нефрита. Оно было создано мастерами Златоуста в единственном экземпляре. Яйцо находится в специальном декоративном корпусе, украшенном полудрагоценными камнями.

Патриарх также не оставил президента и премьер-министра без пасхальных подарков.

Отметим, что в данный момент на богослужении в храме Христа Спасителя собралось около 8 тысяч человек. Сюда же был доставлен Благодатный огонь из Иерусалима.

Ранее сообщалось, что Путин тепло поздравил православных россиян с праздником Пасхи. Глава российского государства отметил, что Пасха воплощает торжество жизни, добра и любви, а также имеет большое нравственное значение.

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